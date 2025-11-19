Serbe (20) prügelte 16-jährige Freundin spitalreif

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und seiner 16-jährigen Freundin ist am Dienstagnachmittag in einer Wohnung beim Kapaunplatz in Wien-Brigittenau eskaliert: Der junge Mann soll gegen das Mädchen massiv gewalttätig geworden sein und sie dann mit einem Messer bedroht haben. Er flüchtete daraufhin, die Teenagerin verständigte ihre Mutter. Der Verdächtige wurde wenig später in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Das Opfer gab gegenüber den Beamten an, der Serbe habe nicht nur auf sie eingetreten, sondern sie gegen eine Wand und einen Kasten gestoßen und letztlich ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen. Mit vorgehaltenem Messer habe er sie daraufhin genötigt, ihm Nachrichten auf ihrem Handy zu zeigen, schilderte sie. Bereits in der Vergangenheit soll sie wiederholt von ihrem Freund geohrfeigt worden sein. Bereits zwei Wochen zuvor war es zu Gewalteskalationen gekommen, bei denen sie Kratzer am Oberkörper und Bauch erlitt.

Die 16-Jährige wurde mit Schmerzen an der linken Kopfseite von der Berufsrettung in ein Spital gebracht. Laut Angaben der Polizei wohnt das Mädchen in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). "Auch der Verdächtige hat eine andere Meldeadresse", sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei bei seiner vorläufigen Festnahme gegen 13.30 Uhr nicht geständig. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot wurde ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

( S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217.

Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at)