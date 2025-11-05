Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Sexueller Missbrauch: Urteil gegen Wiener SOS-Kinderdorf-Betreuer bestätigt
© APA/HERBERT PFARRHOFER

2,5 Jahre Haft

Sexueller Missbrauch: Urteil gegen Wiener SOS-Kinderdorf-Betreuer bestätigt

05.11.25, 10:42
Teilen

Das Oberlandesgericht Wien bestätigte die verhängte Freiheitsstrafe  gegen einen ehemaligen Sozialpädagogen einer SOS-Kinderdorf-Wohngruppe in Wien.

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines SOS-Kinderdorfs in der Bundeshauptstadt stand am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien: Der Mann war in erster Instanz am Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er ging gegen das Urteil jedoch in Berufung. Das Oberlandesgericht hat die Strafe nun bestätigt.

Der Mann soll sich 2021 und 2022 im Rahmen seiner Tätigkeit mehrfach an zwei Burschen vergangen haben. In der Wohngruppe sei der Sozialpädagoge sogar der Bezugsbetreuer eines seiner Opfer gewesen. Vor dem Landesgericht hatte der Mann sexuelle Kontakte zu seinen früheren Schützlingen abgestritten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden