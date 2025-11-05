Sexueller Missbrauch: Urteil gegen Wiener SOS-Kinderdorf-Betreuer bestätigt

Das Oberlandesgericht Wien bestätigte die verhängte Freiheitsstrafe gegen einen ehemaligen Sozialpädagogen einer SOS-Kinderdorf-Wohngruppe in Wien.

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines SOS-Kinderdorfs in der Bundeshauptstadt stand am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien: Der Mann war in erster Instanz am Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er ging gegen das Urteil jedoch in Berufung. Das Oberlandesgericht hat die Strafe nun bestätigt.

Der Mann soll sich 2021 und 2022 im Rahmen seiner Tätigkeit mehrfach an zwei Burschen vergangen haben. In der Wohngruppe sei der Sozialpädagoge sogar der Bezugsbetreuer eines seiner Opfer gewesen. Vor dem Landesgericht hatte der Mann sexuelle Kontakte zu seinen früheren Schützlingen abgestritten.