SOS-Kinderdorf bekommt neue Geschäftsführerin

Carolin Porcham übernimmt Agenden von dienstfrei gestelltem Christian Moser

Wie SOS-Kinderdorf Österreich am Freitag per Aussendung bekannt gegeben hat, wird Carolin Porcham ab 3. November 2025 als dritte Geschäftsführerin neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer das Leitungsteam vervollständigen. Porcham übernimmt dabei die Agenden des Anfang Oktober im Zuge der Missbrauchscausa dienstfrei gestellten, langjährigen Geschäftsführers Christian Moser.

Der Bestellung sei ein seit Juni 2025 laufender Ausschreibungsprozess vorausgegangen. Der Antritt erfolge in einer Phase der "unabhängigen Aufarbeitung und der organisatorischen Neuaufstellung." "Im Zuge des Reformprozesses der vergangenen Wochen und Monate hat SOS-Kinderdorf viele wichtige Schritte gesetzt. Mein Fokus liegt nun darauf, diese Veränderungen nachhaltig zu verankern, die Organisation stabil zu führen und das Vertrauen weiter zu stärken", wurde Porcham zitiert.