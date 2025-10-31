Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
SOS-Kinderdorf bekommt neue Geschäftsführerin
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Inmitten Skandale

SOS-Kinderdorf bekommt neue Geschäftsführerin

31.10.25, 09:32
Teilen

Carolin  Porcham übernimmt Agenden von dienstfrei gestelltem Christian Moser  

Wie SOS-Kinderdorf Österreich am Freitag per Aussendung bekannt gegeben hat, wird Carolin Porcham ab 3. November 2025 als dritte Geschäftsführerin neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer das Leitungsteam vervollständigen. Porcham übernimmt dabei die Agenden des Anfang Oktober im Zuge der Missbrauchscausa dienstfrei gestellten, langjährigen Geschäftsführers Christian Moser.

Der Bestellung sei ein seit Juni 2025 laufender Ausschreibungsprozess vorausgegangen. Der Antritt erfolge in einer Phase der "unabhängigen Aufarbeitung und der organisatorischen Neuaufstellung." "Im Zuge des Reformprozesses der vergangenen Wochen und Monate hat SOS-Kinderdorf viele wichtige Schritte gesetzt. Mein Fokus liegt nun darauf, diese Veränderungen nachhaltig zu verankern, die Organisation stabil zu führen und das Vertrauen weiter zu stärken", wurde Porcham zitiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden