Sie wollte keine Beziehung: Bekannter (73) schoss auf Pensionistin

Der 73-Jährige wollte mit einer Repetierflinte die 80-Jährige erschießen.

Drama im Bezirk Jennersdorf am Samstagmittag gegen 11 Uhr: Dort zielte ein Bekannter auf eine 80-Jährige mit einer Repetierflinte und schoss. Nur durch ein Wunder wurde die Pensionistin nicht verletzt.

Die Ermittlungen in Mordversuch-Fall laufen. Grund für die Schuss-Attacke: Die ältere Dame wollte mit dem Verdächtigen keine Beziehung eingehen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei, war der 73-Jährige vom Tatort geflüchtet. Kurze Zeit später konnte er jedoch an seiner Wohnadresse angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, der Schütze wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.