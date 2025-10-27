Skifahren unleistbar? DAS sind die Geheimtipps für den Winter

Die Wintersaison 2025/26 steht in den Startlöchern – doch wer auf Österreichs Pisten unterwegs sein will, muss immer tiefer in die Tasche greifen.

In bekannten Skiorten wie St. Anton am Arlberg oder Ischgl zahlen Erwachsene für ein Tagesticket inzwischen über 80 Euro. Doch es geht auch anders: Einige kleinere Skigebiete bieten Wintersportvergnügen für unter 50 Euro am Tag.

Wie eine aktuelle Übersicht von Ippen.Media zeigt, können sich vor allem Familien und Gelegenheitsfahrer noch über moderate Preise freuen. Am günstigsten ist demnach die Skiarena Jauerling in Maria Laach (Niederösterreich) – dort kostet das Tagesticket nur 22 Euro. Die Piste ist 500 Meter lang und laut Website sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet.

Preiswerte Alternativen zu den großen Skigebieten

Auch andere Regionen bleiben unter der 50-Euro-Marke:

Bergbahn Pillersee: 50 Euro

Elferlifte Neustift: 48,50 Euro

Salzstiegl: 48 Euro

Petzen: 47,50 Euro

Klippitztörl: 47 Euro

Bödele und Hochhäderich: je 46,50 Euro

Brunnalm – Hohe Veitsch: 45 Euro

Achensee-Maurach: 44,50 Euro

Hochlitten Riefensberg: 38,50 Euro

HeidiAlm Falkert: 37 Euro

Gaberl: 36 Euro

Achensee-Pertisau: 35,50 Euro

Achensee-Steinberg und Sternstein Lifte: 33 Euro

Arralifte Harmanschlag: 29 Euro

Mit den Giganten wie Ischgl (239 Pistenkilometer) oder Wilder Kaiser-Brixental (275 km) können diese Skigebiete zwar nicht mithalten – doch sie bieten erschwinglichen Spaß im Schnee für alle, die auf große Namen verzichten können.

Spartipp: Früh buchen lohnt sich

Wer zusätzlich sparen will, sollte sich laut Experten Frühbucherrabatte sichern. Viele Skigebiete gewähren Preisnachlässe für Gäste, die Tickets rechtzeitig kaufen. Auch flexible Reisetermine können helfen, günstige Angebote zu finden.

Ob der Winter 2025/26 tatsächlich zum Rekordwinter wird, bleibt abzuwarten – doch fest steht: Leistbares Skifahren ist in Österreich noch möglich, wenn man weiß, wo man die Ski anschnallt.