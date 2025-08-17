So heftig wüteten die Unwetter in drei Bundesländern

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat Samstagabend bis Sonntag in der Früh zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg geführt.

Es mussten vorwiegend überflutete Keller von Gebäuden und Unterführungen ausgepumpt und umgestürzte Bäume entfernt werden. Es kam auch zu kleineren Überflutungen und Murenabgängen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Laut einem Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich wurden in Niederösterreich rund 50 Unwettereinsätze verzeichnet. Hauptbetroffen war der Bezirk St. Pölten mit der Stadt St. Pölten. Einige wenige Einsätze gab es auch im Mostviertel, beispielsweise in Blindenmarkt sowie in Sankt Georgen am Ybbsfelde und Euratsfeld im Bezirk Amstetten. Die Feuerwehrkräfte mussten hauptsächlich Auspumparbeiten erledigen und umgestürzte Bäume von Straßen entfernen.

Aufgrund der heftigen Wetterlage entschied der ÖFB, das Meisterschaftsspiel der 2. Landesliga West zwischen den Amstetten Amateuren und dem SC Melk vorsorglich abzusagen. Die Sicherheit von Spielern und Zuschauern konnte unter den gegebenen Umständen nicht gewährleistet werden, berichtet DOKU-NÖ. © DOKU-NÖ

Rund 60 Einsätze in Oberösterreich

In Oberösterreich waren vor allem die Bezirke Perg, Linz-Land und Grieskirchen betroffen. Die Gewitterzellen sorgten für 55 bis 60 Einsätze, erklärte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos auf APA-Anfrage. In erster Linie mussten überflutete Keller ausgepumpt werden: "In Summe war es ein überschaubares Ereignis." Am Sonntag in der Früh wurden noch einige Einsätze abgearbeitet.

Auch im Bundesland Salzburg rückten Feuerwehren zu einigen Einsätzen aus. Es kam auch zu Verklausungen von Bächen und kleineren Murenabgängen. In Uttendorf im Pinzgau war eine Straße kurzzeitig von einer Mure verlegt worden, die Fahrbahn musste freigeräumt werden.

In Leogang kam es auf der B164 zu einer Mure über die Fahrbahn. Die Feuerwehr sperrte die Straße und führte erste Reinigungsmaßnahmen durch. Mit Unterstützung des Traktors der Gemeinde Leogang konnte die Fahrbahn eingeschränkt wieder befahrbar gemacht werden. Der Bagger der Straßenmeisterei räumte die Mure ab und machte die betroffenen Bäche wieder frei, um weitere Vermurungen zu vermeiden, berichtet Freiwillige Feuerwehr Leogang. © Freiwillige Feuerwehr Leogang

Heute Gewitter im Süden

Vor allem über den Alpengipfeln sowie im Süden und Südosten gehen bis zum Abend mit einigen dichteren Wolken noch Regenschauer nieder. In Kärnten und in der Südoststeiermark mischen sich außerdem Gewitter in den Niederschlag. Weiter im Norden und Osten lassen hingegen letzte Regenschauer allmählich nach, die Wolken werden immer weniger und die Sonne zeigt sich öfters. Der Wind aus Nordwest bis Nord weht vor allem im Osten und am Alpenostrand zum Teil noch mäßig bei Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 29 Grad. Am wärmsten ist es im Wiener Becken und im Burgenland.