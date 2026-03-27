So können Sie die Vollfunktion von ID Austria freischalten

Im Sommer werden über 300.000 ID Austria-Zertifikate ablaufen. Betroffenen wird nun die Umstellung auf die Vollfunktion geraten.

Österreichweit werden zwischen Mai und August 2026 über Zertifikate der ID Austria (ehemals Handy-Signatur) auslaufen. Die Zertifikate sind grundsätzlich nur bis zu fünf Jahre gültig. Eine Verlängerung ist nur vor Fristablauf möglich. Wer die Deadline verpasst, muss die digitale Signatur bei einer Registrierungsbehörde neu beantragen.

A-Trust befürchtet durch die Menge an abgelaufenen Zertifikaten einen starken Ansturm auf die zuständigen Behörden, wodurch es zu Terminengpässen kommen kann. Die Gültigkeit des eigenen Zertifikats lässt sich sehr einfach online überprüfen. Dies geschieht über die Website von A-Trust, auf der Startseite der A-Trust Signatur-App oder in der ID Austria-App im Bereich "Konto".

Kostenlos verlängern

Laut A-Trust lässt sich mithilfe der Vollfunktion der ID Austria das Zertifikat innerhalb weniger Minuten online kostenlos verlängern. Die Vollfunktion kann bei einer behördlich ausgestellten ID Austria mit Basisfunktion online aktiviert werden.

In der Basisfunktion sind alle Funktionen der Handy-Signatur enthalten. Weiterhin ist die Signatur mittels SMS-TAN möglich. Handy-Signatur-Nutzer können online auf die ID Austria wechseln, dabei sind aber nur die Basisfunktionen aktiviert. Die Gültigkeitsdauer wird einfach übernommen. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Aus diesem Grund wird eine Aufwertung mit Vollfunktion vor dem Ablauf der Zertifikatslaufzeit empfohlen.

Das müssen Sie tun um die Vollfunktion zu aktivieren

Neben der Online-Verlängerung kann mithilfe der ID Austria etwa die Ausweisfunktion am Smartphone genutzt werden. Aus Sicherheitsgründen wird für die Registrierung der ID Austria eine behördliche Identitätsfeststellung benötigt.

1. Besuche die Website oesterreich.gv.at.

2. Wähle in der Navigationsleiste rechts oben die Funktion "Anmelden".

3. Klicke auf "Anmelden mit ID Austria".

4. Identifiziere dich mit der Mobiltelefonnummer und dem Signatur-Passwort der ID Austria.

5. Gib die Ausweisnummer deines gültigen österreichischen Reisepasses oder Personalausweises ein und klicken Sie auf "Jetzt aufwerten". (Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist der Anmeldeprozess auf 5 Minuten begrenzt.)

6. Bestätige die Signatur mit dem gewählten Authentifizierungsfaktor, um die Anmeldung bei oesterreich.gv.at abzuschließen.

Nun ist die Aufwertung abgeschlossen und die ID Austria hat nun alle Funktionen aktiviert. Das neue Zertifikat wird innerhalb einer Stunde in der App "ID Austria" automatisch aktualisiert.