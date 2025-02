So schnitt Österreich bei der Fußball-EM der Priester ab

Österreichs Nationalteam hat bei der Priester-Fußball-Europameisterschaft in Kisvárda (Ungarn) Platz acht erreicht.

"Die sportlichen Leistungen waren stark, trotz der Niederlagen", bilanzierte Michael Semmelmeyer, Präsident der heimischen Mannschaft und Kaplan in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), am Freitag in einer Aussendung.

Polen holen sich den Sieg

Im Vergleich zum Vorjahr, als das Team Platz elf belegt hatte, "waren wir um vieles besser". Polen holte sich beim Hallenturnier den Sieg.

Polen setzte sich im Finale gegen die Slowakei durch, Kroatien belegte Platz drei vor Ungarn. 2026 wird das Turnier im polnischen Lublin stattfinden. Über 200 Priester aus 14 Nationen waren zur EM in Ungarn zusammengekommen.

Priester aus fast allen Bundesländern

Semmelmeyer berichtete von einer "tollen Atmosphäre - mit einer gemeinsamen Religion, aber verschiedenen Kulturen". Für Österreich traten Priester aus fast allen Bundesländern an, hier wirkende Geistliche aus mehreren Nationen, mit einem Altersunterschied von rund 35 Jahren, Diözesan- und Weltpriester. Gespielt wurde Futsal, eine Variante des Hallenfußballs ohne Bande.