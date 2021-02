So waghalsig verbrachte Kickl sein Wochenende

Während ÖVP und Grüne über die Causa Blümel streiten, verbringt FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ein sportliches Wochenende in den Bergen.

Nachdem die von ÖSTERREICH durchgeführte Sonntagsumfrage einen Wählerstimmenzuwachs der FPÖ vermerkte, klettert jetzt auch Partei-Klubobmann Herbert Kickl (52) in neue Höhen – zumindest wortwörtlich. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete erklomm heute heimische Berge, wie er auf Fotos in den Sozialen Netzen zeigt. "Der beste Ausgleich – ein Besuch am Hausberg", schrieb Kickl unter zwei Instagram-Bilder, die ihn in rotem Schneeanzug auf waghalsiger Klettertour zeigen.

Es ist nicht der erste Bergausflug, den der ehemalige Innenminister mit seinen Followern teilt: Mehrmals im Monat postet Herbert Kickl Schnappschüsse aus dem Schnee sowie Selfies von Wander- und Kletterausflügen.