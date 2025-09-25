SOS-Kinderdorf: Ermittlungen gegen Landesbedienstete

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat gegen Verantwortliche des Landes Kärnten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt eingeleitet.

Sprecher Markus Kitz bestätigte auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Artikel des ORF Kärnten. Zusätzlich werde auch gegen Verantwortliche des SOS-Kinderdorfes Moosburg ermittelt, zum einen wegen Quälens und Vernachlässigens von Minderjährigen und weil Missbrauchsvorwürfe nicht angezeigt worden sein sollen.

Einem "Falter"-Bericht zufolge sollen Kinder und Jugendliche im Zeitraum von 2008 bis 2020 misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein. Die Informationen der Wochenzeitung stammen aus einer Studie, die SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben, aber nie öffentlich gemacht hatte. Auch in Salzburg wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes Seekirchen ermittelt. Er soll zwei unmündige Mädchen missbraucht haben. In Tirol soll es in einem Kinderdorf in Imst zu Vorfällen gekommen sein.