Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
SOS-Kinderdorf: Ermittlungen gegen Landesbedienstete
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Kärnten

SOS-Kinderdorf: Ermittlungen gegen Landesbedienstete

25.09.25, 09:53
Teilen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat gegen Verantwortliche des Landes Kärnten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt eingeleitet.  

Sprecher Markus Kitz bestätigte auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Artikel des ORF Kärnten. Zusätzlich werde auch gegen Verantwortliche des SOS-Kinderdorfes Moosburg ermittelt, zum einen wegen Quälens und Vernachlässigens von Minderjährigen und weil Missbrauchsvorwürfe nicht angezeigt worden sein sollen.

Einem "Falter"-Bericht zufolge sollen Kinder und Jugendliche im Zeitraum von 2008 bis 2020 misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein. Die Informationen der Wochenzeitung stammen aus einer Studie, die SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben, aber nie öffentlich gemacht hatte. Auch in Salzburg wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes Seekirchen ermittelt. Er soll zwei unmündige Mädchen missbraucht haben. In Tirol soll es in einem Kinderdorf in Imst zu Vorfällen gekommen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden