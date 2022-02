Sperrt endlich ALLES auf!

Mit dem Blick auf die Spitalszahlen verspricht die Regierung weitere Lockerungen.

Österreich. Seit Samstag genießen wir neue Freiheiten: Im Handel gilt keine 2G-Pflicht mehr, gleiches gilt für Museen, Bibliotheken und Co. Auch die Personen-Limits bei Events gehören der Vergangenheit an, bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren feiert 3G ein Comeback. Laut GECKO-Kommission ermöglicht die aktuell stabile Situation in den Spitälern weitere Öffnungsschritte.



Gipfel. Das ist aber bei Weitem noch nicht alles: Kommenden Mittwoch steht schon der nächste Öffnungsgipfel an, ÖSTERREICH berichtete. Die dort beschlossenen Lockerungen sollen gleich am 19. Februar in Kraft treten.



