Gehalt
© Getty Images

Aktualisierte Zahlen

Neuer Brutto-Netto-Rechner: So viel verdienen Sie im neuen Jahr

31.12.25, 10:18
Mit dem Jahreswechsel gibt es auch neue Tarifgrenzen. Dementsprechend ändert sich bei vielen auch der Netto-Betrag vom Gehalt. 

Mit 1. Jänner 2023 wurde die Kalte Progression abgeschafft. Dementsprechend werden die Tarifstufen nun jährlich inflationsangepasst, heuer allerdings nur zu zwei Dritteln. Das letzte Drittel behält sich der Staat zur Budgetkonsolidierung ein.

Für 2026  ergibt sich jedenfalls eine Erhöhung um 1,73 Prozent. Das Finanzministerium hat seinen Brutto-Netto-Rechner nun auch mit den neuen Tarifstufen sowie anderen steuerlichen Anpassungen aktualisiert. Auch die Erhöhung des Pendlereuros, der mit 1. Jänner von zwei auf sechs Euro pro Kilometer angehoben wird, bildet der Rechner ab.

Hier können Sie den Brutto-Netto-Rechner testen. 

Markus Marterbauer
© APA/ROLAND SCHLAGER

„Der Brutto-Netto-Rechner ist ein zentrales Serviceangebot des Finanzministeriums. Er zeigt transparent, wie sich steuerliche Änderungen und Entlastungsmaßnahmen auf das persönliche Einkommen auswirken“, so Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

