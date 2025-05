Spitalsbesucher crashte in Anrainer-Garten

Ein kurioser wie spektakulärer Unfall ereignete sich Donnerstagvormittag in Mödling: Ein Autofahrer krachte mit einem geparkten Pkw zusammen, überfuhr dabei ein geparktes Motorrad und crashte in den Vorgarten eines Hauses.

NÖ. Passiert ist das folgenschwere "Hoppala" eines älteren Autofahrers Donnerstag um 9 Uhr in der Früh. Der Spitalsbesucher verließ mit seinem BMW X1 den Parkplatz des Spitals und bog dabei etwas zu heftig in die Sr. M. Restituta-Gasse ein - da es keine Verletzten gab, beschränkt sich mit der Front seines Autos mit Mödlinger Kennzeichen zunächst in Motorrad "schnupfte".

Wie auf den Handyfotos eines Zeugen zu sehen ist, ist das Bike wohl ein Totalschaden - bei einem geparkten Kombi, den er am Heck streifte, dürften die Reparaturkosten nicht allzu hoch sein. Gut versichert sollte der BMW-Fahrer auf Abwegen aber dennoch sein: Sein eigener Wagen, der im Vorgarten eines Klinik-Anrainerhauses landete und dabei den Zaun durchstoßen haben muss, crashte in die Mauer des ebenerdigen Gebäudes und dürfte sich dabei den Motorraum ziemlich demoliert haben. Auch die Fassade des Hauses ist mit Bestimmtheit in Mitleidenschaft gezogen worden.