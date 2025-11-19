Alles zu oe24VIP
Weihburggasse Wien
© Googlemaps

Wiener Innenstadt

Stammbesucherin rastete wegen Lokalverbot völlig aus

19.11.25, 12:45
Die Frau hatte in dem Lokal in der Weihburggasse bereits Hausverbot. 

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Lokalbetreiber in Wien und einer bereits mit Hausverbot belegten Frau hat am Dienstagnachmittag für teils kuriose Szenen gesorgt: Der Wirt hatte die Polizei gerufen, weil die 40-Jährige das Lokal partout nicht verlassen wollte.

Daraufhin legte sie sich mit den Beamten an, wurde zunehmend aggressiv und versuchte sie mehrfach ins Bein zu beißen, wie die Landespolizeidirektion berichtete. Es kam schließlich zur Festnahme.

Die ehemalige Stammbesucherin des Lokals in der Weihburggasse in der Wiener Innenstadt hatte sich bereits beim Eintreffen der Polizei unkooperativ gezeigt. "Sie schrie lautstark und gestikulierte in Richtung des Personals. Mehrfache Abmahnungen ignorierte sie und setzte ihr Verhalten fort", sagte so einer Polizeisprecherin.

Erst mit aller Körperkraft konnten die Polizisten die Österreicherin bändigen und letztlich vorläufig festnehmen. Die rabiate Lokalbesucherin wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.

