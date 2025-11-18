Stau-Chaos in Wiener City - Großevents am Wochenende

In Wien stehen am kommenden Wochenende mehrere Großveranstaltungen gleichzeitig an – der ARBÖ rechnet daher mit massiven Staus, vollen Parkplätzen und zusätzlicher Gefahr durch winterliche Straßenbedingungen.

Autofahrer aufgepasst! In Wien wird das bevorstehende Wochenende zum Härtetest: Gleich mehrere Großevents fallen zusammen, und der ARBÖ warnt vor massivem Verkehr, Staus und überfüllten Parkflächen. Zusätzlich sorgt der Wintereinbruch in einigen Bundesländern für erhöhte Unfallgefahr.

Vor allem Wiener Autoverkehr überlastet

Die VIECC Vienna Comic Con feiert am 22. und 23. November 2025 ihr zehnjähriges Jubiläum und zieht heuer besonders viele Besucher ins Messegelände der Wiener Leopoldstadt. Der Andrang wird groß, zumal zahlreiche internationale Gäste erwartet werden. Rund um die Messe sind laut ARBÖ Staus wahrscheinlich, insbesondere an den Zufahrten. Als Parkmöglichkeit wird das Parkhaus A in der Nordportalstraße 172 empfohlen. Anrainerparkplätze sollten gemieden werden. Für die Anreise eignet sich besonders die U2, die direkt beim Gelände hält.

Konzert-Park-Chaos beim Gürtel

Auch die Wiener Stadthalle wird am Samstagabend, 22. November, stark frequentiert: Electric Callboy treten im Rahmen ihrer „Tanzneid“-Welttournee in der Halle D auf. Rund um Neubaugürtel, Hütteldorfer Straße, das Nibelungenviertel und weitere Straßenzüge ist daher mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen – vor und nach dem Konzert. Als Parkalternativen bieten sich die Stadthallengarage, die Lugner-City-Garagen oder die Garagen beim Westbahnhof an.

Christkindlmärkte ziehen Menschenmasen an

Hinzu kommt reger Betrieb rund um die bereits geöffneten Christkindlmärkte, darunter Rathausplatz, Schönbrunn, das Alte AKH und der Spittelberg. Auch in anderen Bundesländern werden volle Parkplätze und dichter Fußgängerverkehr erwartet. Der ARBÖ empfiehlt daher dringend die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Winterliche Kälte bringt Gefahren auf die Straße

Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte die Bereiche rund um das Messegelände und die Stadthalle großräumig meiden oder frühzeitig ausweichen. Zudem warnt der ARBÖ vor winterlichen Straßenverhältnissen: Glatte Fahrbahnen und möglicher Schneefall machen Winterreifen zur Pflicht und erhöhen sonst das Unfallrisiko deutlich.