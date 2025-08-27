Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Traktor Großlobming
© Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld

Unfall-Drama

63-Jähriger aus Traktor geschleudert und überrollt - tot

27.08.25, 07:20
Teilen

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Murtal ist am Dienstagnachmittag in seinem Heimatbezirk über steiles Gelände abgestürzt. 

 Laut Polizei wurde er dabei von der Zugmaschine überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr im Lobmingtal auf der Wiese eines Bekannten beim Arbeiten.

Der Traktor dürfte auf dem feuchten Boden des etwa 40 Grad abfallenden Hanges seitwärts ins Rutschen geraten sein und stürzte rund 30 Meter über den Abhang. Der Lenker wurde von der Zugmaschine geschleudert und von ihr überrollt. Der Traktor überschlug sich mehrmals.

Traktor Großlobming
© Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld

Eine Radfahrerin sah den Unfall, verständigte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Das Rote Kreuz übernahm, doch auch die Unterstützung durch einen Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte den 63-Jährigen nicht retten. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming bargen den Traktor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden