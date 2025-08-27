63-Jähriger aus Traktor geschleudert und überrollt - tot

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Murtal ist am Dienstagnachmittag in seinem Heimatbezirk über steiles Gelände abgestürzt.

Laut Polizei wurde er dabei von der Zugmaschine überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr im Lobmingtal auf der Wiese eines Bekannten beim Arbeiten.

Der Traktor dürfte auf dem feuchten Boden des etwa 40 Grad abfallenden Hanges seitwärts ins Rutschen geraten sein und stürzte rund 30 Meter über den Abhang. Der Lenker wurde von der Zugmaschine geschleudert und von ihr überrollt. Der Traktor überschlug sich mehrmals.

© Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld

Eine Radfahrerin sah den Unfall, verständigte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Das Rote Kreuz übernahm, doch auch die Unterstützung durch einen Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte den 63-Jährigen nicht retten. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming bargen den Traktor.