Taxler mit Messer bedroht und verprügelt

Der vorerst Unbekannte war am Mittwoch kurz vor 3.30 Uhr vor einem Nachtlokal in Graz in das Taxi des 44-Jährigen eingestiegen und hatte sich über Ludersdorf-Wilfersdorf bei Gleisdorf (Bezirk Weiz) nach Pircha bringen lassen.

Dort gegen 4.15 Uhr angekommen, attackierte er den Taxler plötzlich und versetzte diesem einen Fußtritt gegen den linken Unterschenkel. Danach zog der Räuber ein rund 20 Zentimeter langes Messer und bedrohte damit den 44-Jährigen.

Räuber stahl Geldbörse samt Bargeld und flüchtete

Mit dem Griffstück der Waffe schlug er dem Lenker auf die Nase. Der Angreifer nahm dem benommenen Fahrer die Geldbörse samt Bargeld und ergriff anschließend zu Fuß die Flucht. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei forschte einen 39-Jährigen als Tatverdächtigen aus. Der Ungar wurde Donnerstagnacht in der Nähe des Tatortes festgenommen. In seiner Unterkunft wurde die vermutliche Tatwaffe – ein Jagdmesser – sichergestellt.

Der 39-Jährige war bei seiner Einvernahme teilweise geständig. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.