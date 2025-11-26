Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Loft vom Hotel Daniel brannte
© BF Graz

Appartement-Aufbau

Am Dach von Grazer Hotel Daniel brannte es

26.11.25, 13:32
Teilen

Der Feuerwehreinsatz war nach rund 20 Minuten beendet. 

Graz. Das sogenannte Loftcube, ein weithin sichtbares Appartement mit Rundumsicht am Dach des siebenstöckigen Hotel Daniel am Grazer Hauptbahnhof, ist am Mittwochvormittag in Brand geraten. Nach 20 Minuten hatte die Grazer Berufsfeuerwehr das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht klar und soll ermittelt werden, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Die Alarmierung erfolgte um 9.38 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage, vier Minuten später waren die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort. Das Hotelpersonal hatte bereits das fünfte und sechste Obergeschoss evakuiert. Über einen Wandhydranten und über das Treppenhaus sowie über die Drehleiter ging man gegen die Flammen vor. Die Berufsfeuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften bei der Brandbekämpfung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden