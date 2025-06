Amoklauf in Schule – Dreitägige Staatstrauer geplant

Nach den schrecklichen Ereignissen in Graz verfügt der Bundeskanzler eine dreitägige Staatstrauer. Als Zeichen der Trauer werden die Flaggen und Fahnen in Österreich auf halbmast gesetzt.

Wien/Graz. Auf die Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten will die Regierung mit einer dreitägigen Staatstrauer reagieren. Das soll bei einer Pressekonferenz in Graz verkündet werden, sagte eine Sprecherin von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zur APA. Für die Staatstrauer brauche es einen Beschluss des Ministerrats. Dieser werde aktuell vorbereitet und soll noch heute, Dienstag, per Umlaufbeschluss fallen.

Die Staatstrauer beinhaltet, dass Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt werden.