Das sind die Postings von Arthur A. vor dem Amoklauf!

Arthur A. zeigte sich unmittelbar vor seinem Amoklauf in den sozialen Netzwerken: mit verstörenden Postings, auf denen er seine beiden Waffen (Glock und abgesägte Schrotflinte) und einen Blick auf seine Schuhe auf der Toilette des BORGs zeigt - bevor er Minuten danach zur blutigen Tat schreitet.

Und das sind die Postings von Arthur A. vor dem Horror von Graz, wobei - unfassbar, aber wahr - unter einem der Bilder tatsächlichangeführt steht: "very early birthday present". Dazu muss man wissen: Der 10fach-Mörder hätte am 23. Juni Geburtstag gehabt und wäre 22 geworden. Insofern ist der Amoklauf in der Dreierschützengasse und sein eigener Tod durch einen Kopfschuss seinen eigenen Worten nach ein "sehr frühes Geburtstagsgeschenk" an sich selbst gewesen. Gezeigt und damit angekündigt hat er seinen Abgang im Stil des Columbine-Highschool-Shootings (zwei Einzelgänger hatte 1991 in Littleton 12 Schüler, einen Lehrer sich selbst erschossen, was Arthur A. n anderen Stelle seines Online-Profils bejubelt) auf der Social media-Plattform tumblr.

