Audi-Raser feierte Rückgabe von Führerschein mit Rausch-Fahrt

Der Raser war doppelt so schnell und betrunken unterwegs.

Ein 43-jähriger Raser wurde in der Nacht zum Donnerstag von einer Polizeistreife mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Audi A6 wurde beschlagnahmt, ein Alkotest mit dem Lenker verlief positiv. Besonders kurios war die Erklärung des Lenkers.

Gegen 00:20 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung ein Audi auf, der auf der Packerstraße B70 aus Richtung Voitsberg in Richtung Graz fuhr. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf, bei der in den so genannten „Kremser Reihen“ eine Geschwindigkeit des Pkws von 162 km/h gemessen wurde. In diesem Bereich gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Der Raser konnte im Ortsgebiet von Gaisfeld schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-jährige Lenker aus Deutschlandsberg total betrunken war. Seinen Führerschein war er auf der Stelle los und auch er Audi A6 wurde vorläufig beschlagnahmt.

Führerschein-Rückgabe gefeiert

Kurios war wie bereits erwähnt die Rechtfertigung des Rasers: Er gab an, seinen Führerschein erst vor zwei Wochen von der Bezirkshauptmannschaft zurückerhalten zu haben, nachdem er diesen zuvor wegen Alkohol am Steuer abgeben musste. Das habe er dann ausgiebig mit reichlich Alkohol gefeiert. Er wird der Verwaltungsstrafbehörde angezeigt. Dieses Mal ist er seinen Schein wohl für längere Zeit los.