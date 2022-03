Bankräuber drohte Bombe zu zünden: Fahndung läuft

Auch Ein Polizeihubschrauber sowie diverse Spezialkräfte waren bzw. sind in die Fahndung eingebunden.

Graz. Montagmittag überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Bank in der Triester Straße in Graz-Puntigam. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Fahndung läuft, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der Täter betrat um 11.45 Uhr die Bank und dürfte den zwei Angestellten damit gedroht haben, eine Bombe zu zünden. Ob sich auch Kunden zum Tatzeitpunkt in der Filiale befanden, steht bislang nicht gesichert fest. Kurz darauf flüchtete der Mann samt Beute in bislang unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einbindung sämtlicher verfügbarer Polizeikräfte brachte bislang keinen Erfolg. Auch Ein Polizeihubschrauber sowie diverse Spezialkräfte waren bzw. sind in die Fahndung eingebunden.

Bankangestellte erlitten einen Schock

Die Bankangestellten dürften unverletzt geblieben sein, erlitten jedoch einen Schock. Auch ein Kriseninterventionsteam steht für die Betreuung der Opfer im Einsatz. Raubermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zudem läuft bereits die Spurensicherung durch Tatortbeamte des LKA sowie die Auswertung von diversen Überwachungskameras.

Der Unbekannte war zum Zeitpunkt der Tat mit einer FFP2-Maske maskiert und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Eine genaue Personsbeschreibung kann zum aktuellen Zeitpunkt (noch) nicht veröffentlicht werden.