Beim Kochen nach Suff-Nacht eingenickt: Wohnung brannte

47-Jähriger wurde von Feuerwehr gerettet - ins LKH Graz-West eingeliefert

Ein Grazer hat sich am Dienstag in der Früh nach durchzechter Nacht Essen kochen wollen, ist dabei aber eingeschlafen.

Das Kochgut fing am Herd Feuer, die Wohnung des 47-Jährigen wurde verqualmt. Durch eine aufmerksame Nachbarin und einen Brandmelder wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die den Mann rechtzeitig aus der Wohnung brachten. Er wurde ins LKH Graz gebracht, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Kurz nach 5.15 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Mehrparteienhaus im Bezirk Gries beim Eggenberger Gürtel gerufen. Aus einer Wohnung im neunten Stock drang Rauch. Dabei schlug auch der Brandmelder bereits seit einiger Zeit Alarm.

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte dies und alarmierte die Berufsfeuerwehr. Nach dem Aufbrechen der Wohnungstür wurde der 47-Jährige geborgen. Er hatte das Feuer und den Rauch wegen seiner Alkoholisierung nicht bemerkt. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins LKH Graz-West gebracht. Der Eggenberger Gürtel musste im Frühverkehr für die Dauer des Einsatzes für kurze Zeit gesperrt werden.