Bekannter Hotelier (50) bei Arbeitsunfall gestorben

Christian Steiner (50) verunglückte bei landwirtschaftlichen Arbeiten mit einem Traktor tödlich.

Am Sonntagnachmittag kam es in Schladming zu einem tragischen Arbeitsunfall: Der bekannte Hotelier Christian Steiner (50) verunglückte tödlich bei landwirtschaftlichen Arbeiten mit einem Traktor. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er zwischen der Traktorschaufel und einer Steinmauer eingeklemmt. Ein Mitarbeiter fand ihn, setzte die Rettungskette in Gang, doch alle Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams sowie die Sicherstellung des Traktors an. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit nicht, berichtet "Kleine Zeitung". Es sei eine Sicherheitsmaßnahme, die die Staatsanwaltschaft ergreife, erklärte Sprecher Fritz Grundnig gegenüber der Zeitung. Die Ermittlungen laufen und stünden erst am Anfang.

Hotel auch bei ÖSV-Stars beliebt

Steiner war Chef des exklusiven Hotels Pichlmayrgut, einem bekannten Viersternehaus mit angeschlossener Landwirtschaft, das nicht nur bei ÖSV-Stars beliebt war. Neben dem Hotel hielt er Beteiligungen an den Après-Ski-Lokalen "Alm Arena" und "Hohenhaus Tenne". Zudem war er Aufsichtsratsobmann der Reiteralm-Bergbahnen und saß im Aufsichtsrat der Steirischen Tourismus Gesellschaft.

Steiner hatte für sein Hotel große Ausbaupläne – ein Chaletprojekt und ein Dreistern-Hotel. Beide Projekte befanden sich im Planungsstadium. Die Familie ging zudem offen mit dem Schicksal des Hotels in der Nazizeit um – so wurden 2023 vor dem Hotel Stolpersteine verlegt, wie "Kleine Zeitung" weiter berichtet.

Die Nachricht seines plötzlichen Todes erschütterte die gesamte Region. Bürgermeister Hermann Trinker zeigte sich tief betroffen und sprach der Familie sein Mitgefühl aus.