Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Symbolbild Krankenschwester
© getty

Kritik bleibt

Community Nurses in der Steiermark für 2026 gesichert

26.09.25, 14:38
Teilen

Community Nursing hat zum Ziel, den Pflege- und Betreuungsbedarf in Österreich besser decken zu können. 

Stmk. Aktuell laufen in der Steiermark 12 Community Nurse-Projekte, die gemeinsam vom Land Steiermark und den teilnehmenden Gemeinden finanziert werden. Um eine Fortführung dieser Projekte auch im kommenden Jahr zu ermöglichen, stellt das Land Steiermark für 2026 wieder die entsprechenden Förderungen zur Verfügung - mit der Kostenteilung zwischen Land und Gemeinden im Verhältnis 60 zu 40. 

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP): „Mit der Verlängerung der Förderung für Community Nurse-Projekte ermöglichen wir, trotz der auf allen Ebenen angespannten Budgetsituation, die Aufrechterhaltung dieses Angebots durch die Gemeinden. Uns allen wäre eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung lieber gewesen, aber die angespannte Budgetsituation erlaubt dies derzeit bedauerlicherweise nicht.”

NEOS-Gesundheitssprecherin Bettina Schoeller begrüßt, dass die Finanzierung der Community Nurses vorerst gesichert ist, mahnt jedoch eine langfristige Absicherung ein: „Wenn man Jahr für Jahr ums Überleben fürchten muss, können die Strukturen nicht wachsen.“ Die Community Nurses seien „ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung“, würden Lücken im System schließen und pflegende Angehörige entlasten. Schoeller fordert, das Modell nicht nur fortzuführen, sondern auch auf weitere Gemeinden auszuweiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden