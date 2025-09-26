Community Nurses in der Steiermark für 2026 gesichert

Community Nursing hat zum Ziel, den Pflege- und Betreuungsbedarf in Österreich besser decken zu können.

Stmk. Aktuell laufen in der Steiermark 12 Community Nurse-Projekte, die gemeinsam vom Land Steiermark und den teilnehmenden Gemeinden finanziert werden. Um eine Fortführung dieser Projekte auch im kommenden Jahr zu ermöglichen, stellt das Land Steiermark für 2026 wieder die entsprechenden Förderungen zur Verfügung - mit der Kostenteilung zwischen Land und Gemeinden im Verhältnis 60 zu 40.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP): „Mit der Verlängerung der Förderung für Community Nurse-Projekte ermöglichen wir, trotz der auf allen Ebenen angespannten Budgetsituation, die Aufrechterhaltung dieses Angebots durch die Gemeinden. Uns allen wäre eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung lieber gewesen, aber die angespannte Budgetsituation erlaubt dies derzeit bedauerlicherweise nicht.”

NEOS-Gesundheitssprecherin Bettina Schoeller begrüßt, dass die Finanzierung der Community Nurses vorerst gesichert ist, mahnt jedoch eine langfristige Absicherung ein: „Wenn man Jahr für Jahr ums Überleben fürchten muss, können die Strukturen nicht wachsen.“ Die Community Nurses seien „ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung“, würden Lücken im System schließen und pflegende Angehörige entlasten. Schoeller fordert, das Modell nicht nur fortzuführen, sondern auch auf weitere Gemeinden auszuweiten.