Elf steirische Gemeinden erhalten Bankomaten – Bargeldversorgung verbessert sich

Österreichweit haben 350 Gemeinden keinen Bankomaten. Die Nationalbank und der Gemeindebund wollen das ändern. In der Steiermark sollen elf Gemeinden einen neuen Geldautomaten bekommen – welche, wird noch nicht verraten.

In Österreich gibt es 350 Gemeinden ohne Bargeldversorgung. Die Nationalbank und der Gemeindebund wollen nun Abhilfe schaffen. In einer ersten Phase erhalten 60 Gemeinden einen Bankomaten, darunter elf in der Steiermark. Die betroffenen Gemeinden wurden bereits informiert, jedoch nicht öffentlich benannt.

Alexander Punk, der das Projekt leitet, sagt, dass die Auswahl nach objektiven Kriterien erfolgt. Vorrang haben Orte mit hoher Nachfrage. Gemeinden unter 500 Einwohnern könnten leer ausgehen, da die Nutzung zu gering wäre.

Gemeinden müssen nur Strom bezahlen

Die betroffenen Gemeinden müssen lediglich einen Standort bereitstellen und die Stromkosten übernehmen. Für viele ist das eine Entlastung, da einige bereits teure private Lösungen finanziert haben. Laut Gemeindebund-Geschäftsführer Martin Ozimic wird für diese Gemeinden eine Lösung gesucht. Eine zweite Phase des Projekts ist bereits geplant, sodass möglichst flächendeckend die Gemeinden mit Bankomaten versorgt werden können.

