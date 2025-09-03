Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Feuer Sattelschlepper Voitsberg
© Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg

Totalsperre

Flammeninferno auf A2: Lkw fing Feuer

03.09.25, 10:15
Teilen

Die Autobahn musste komplett gesperrt werden

Stmk. Ein Sattelauflieger hat Mittwochfrüh auf der Südautobahn (A2) in Vollbrand gestanden und ist vollständig zerstört worden. 84 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren aus dem Bezirk Voitsberg wurden alarmiert. Das Fahrzeug brannte lichterloh. 

Feuer Sattelschlepper Voitsberg
© Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg

Feuer Sattelschlepper Voitsberg
© Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg

Die Löscharbeiten zwischen Steinberg und Modriach in Fahrtrichtung Klagenfurt dauerten mehrere Stunden, was zu einer Totalsperre und Umleitung über die Packer Straße (B70) führte. Der Lenker blieb unverletzt. Die Brandursache wird ermittelt, so die Feuerwehr Mooskirchen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden