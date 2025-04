Graz fliegt voran: Drohnen retten Rehkitze vor dem Mähtod

Die Stadt Graz setzt seit fünf Jahren auf Drohnentechnologie, um Rehkitze bei der Wiesenmahd vor dem Tod zu bewahren. Jetzt wird das erfolgreiche Projekt mit einer zweiten Drohne ausgeweitet – weitere Regionen könnten folgen.

Rehkitze verstecken sich in den Frühlingsmonaten instinktiv im hohen Gras – ein gefährlicher Schutzmechanismus, wenn Landwirte mit Mähmaschinen ausrücken. In Graz wird dem mit Hightech begegnet: Seit fünf Jahren scannt das Veterinärmanagement Wiesen mit einer Wärmebilddrohne, um die Tiere rechtzeitig zu entdecken und in Sicherheit zu bringen. Bisher wurden damit dutzende Kitze gerettet – ohne einen einzigen Verlust. Aufgrund des Erfolgs wurde nun eine zweite Drohne angeschafft. Landesrätin Simone Schmiedtbauer zeigt sich offen, das Modell bei Bedarf auch auf andere Regionen der Steiermark auszuweiten.

Jägerschaft bildet Piloten aus

Parallel organisiert die Jägerschaft Schulungen für neue Drohnenpiloten, und die Landwirtschaftskammer ruft mit einem "Ehrenkodex" zur verstärkten Zusammenarbeit auf. Landwirte können sich für Drohnenflüge beim Veterinärmanagement melden – auch kurzfristig und am Wochenende. Ziel ist klar: Mehr Schutz für Tierleben auf unseren Wiesen.