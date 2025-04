× Pollensaison: Tipps für Outdoor-Sport trotz Heuschnupfen

Heuschnupfen und Outdoor-Sport – passt das zusammen? Mit den richtigen Tipps bleiben Sie auch in der Pollensaison aktiv und genießen das Training an der frischen Luft, ohne dass Augen und Nase rebellieren.

Die Sonne scheint, der Frühling lockt – und plötzlich läuft die Nase, die Augen tränen und das Joggen fühlt sich eher wie ein Überlebenskampf an? Willkommen in der Welt des Heuschnupfens. Doch keine Sorge: Nur weil die Pollen fliegen, müssen Sie Ihre Laufschuhe nicht im Schrank verstauben lassen. Mit ein paar einfachen Tricks können Sie auch mit Heuschnupfen draußen aktiv bleiben – und dabei sogar Spaß haben.

Tipps für Outdoor-Sport trotz Heuschnupfen

© Getty Images ×

1. Der richtige Zeitpunkt ist die halbe Miete

Die Pollenkonzentration schwankt im Tagesverlauf – und das je nach Umgebung ganz unterschiedlich:

Auf dem Land ist die Belastung am frühen Morgen (etwa zwischen 4 und 6 Uhr) besonders hoch, in der Stadt dagegen eher am Abend (zwischen 18 und 24 Uhr). Wer clever trainieren möchte, plant sein Outdoor-Workout also idealerweise auf dem Land am Abend oder in der Stadt am frühen Morgen. Diese Zeiten gelten übrigens auch fürs Lüften – praktisch, oder?

2. Aufwärmen nicht vergessen

Jede sportliche Betätigung sollte mit einer mindestens 15-minütigen Aufwärmphase beginnen. Ein gutes Warm-up schützt nicht nur Ihre Muskeln und Gelenke, sondern beugt auch einer plötzlichen Belastung der Atemwege vor – ein wichtiger Punkt für alle mit Heuschnupfen oder allergischem Asthma.

3. Atmung im Blick behalten

Beobachten Sie während des Trainings Ihre Atmung. Wenn Sie merken, dass Sie zu sehr außer Atem geraten oder ein Engegefühl in der Brust spüren, drosseln Sie das Tempo oder legen Sie eine kurze Pause ein. Es geht nicht um Rekorde, sondern darum, gesund aktiv zu bleiben.

4. Wetter-Apps und Pollenwarndienste nutzen

Es gibt heute für alles eine App – auch für Pollen. Dienste wie der Pollenflugkalender des Deutschen Wetterdienstes oder spezielle Heuschnupfen-Apps zeigen, wann welche Pollen in der Luft sind. Wenn die Belastung mal besonders hoch ist, verlegen Sie Ihr Training zur Not nach drinnen – Ihr Immunsystem wird’s Ihnen danken.

5. Die richtige Kleidung kann helfen

Pollen haften gerne an Kleidung und Haaren. Atmungsaktive, glatte Sportkleidung ist leichter zu reinigen als Baumwolle, und ein Cap oder Stirnband hält nicht nur den Schweiß ab, sondern auch Pollen etwas fern vom Gesicht. Wichtig: Nach dem Training direkt duschen und die Haare waschen – so werden Pollenreste zuverlässig entfernt.

6. Brille statt Kontaktlinsen

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, könnte eine Sportbrille oder Sonnenbrille eine bessere Wahl sein. Sie schützt Ihre Augen vor fliegenden Pollen – und sieht obendrein ziemlich sportlich aus. Wer besonders empfindlich ist, kann auch über spezielle Sport-Schutzbrillen nachdenken.

7. Nasen- oder Pollenfilter nutzen

Es gibt kleine Helfer, die kaum auffallen: Nasenfilter oder spezielle Salben, die Sie an den Naseneingang schmieren, können einen Großteil der Pollen abfangen. Klingt vielleicht ungewohnt, funktioniert aber erstaunlich gut. Einfach ausprobieren!

8. Training im Wald

Ein nahegelegener Park oder Wald mit Laub- und/oder Nadelbäumen kann ein echter Geheimtipp sein. Dort ist die Pollenbelastung in der Regel deutlich geringer als auf freien Feldern oder Wiesen. Also ab in den Schatten der Bäume – Natur genießen und gleichzeitig besser durchatmen.

9. Auf den Körper hören

Auch wenn die Motivation groß ist: Überfordern Sie sich nicht. Wenn die Symptome zu stark sind, gönnen Sie sich lieber einen Ruhetag oder weichen auf Yoga, Stretching oder Indoor-Cardio aus. Training soll Spaß machen – nicht zur Qual werden.

Fazit: Outdoor-Sport geht auch mit Heuschnupfen – Sie müssen nur ein bisschen cleverer planen.