Graz trauert: Lichtermeer am Hauptplatz

Nach 21.00 Uhr hatten sich auch noch Hunderte Menschen am Grazer Hauptplatz für ein Lichtermeer versammelt. Sie zündeten Kerzen vor dem Erzherzog-Johann-Brunnen an.

Unter den trauernden Menschen waren besonders viele Jugendliche, doch auch Pärchen in Abendkleidung waren zu sehen. Manche umarmten sich und spendeten sich so Trost. Andere brachten Kerzen zu den bereitgestellten, flachen Metallwannen, in denen bereits Hunderte Lichter brannten. Junge Menschen halfen beim Platzieren der Kerzen.

Hinter den Trauernden hing die schwarze Flagge am Grazer Rathaus und vereinzelt standen Betreuerinnen und Betreuer vom Kriseninterventionsteam bereit, um bei Bedarf den Menschen beizustehen. Eine spürbar bedrückte Stimmung erinnerte an das Lichtermeer 2015 nach der Amokfahrt von Alen R. durch die Grazer Herrengasse. Damals folgten Tausende Menschen einem Facebook-Aufruf zu einem "Kerzenmeer".