Gabalier trauert nach "Wahnsinns-Attentat in meiner Heimatstadt"

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier zeigte sich via Instagram tief ergriffen von dem "Wahnsinns-Attentat in meiner Heimatstadt".

"Ein Licht soll euch leuchten! Mein Lied möge euch trösten", schreibt der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier auf seiner Instagram-Seite. "In tiefer Ergriffenheit über das Wahnsinns-Attentat in meiner Heimatstadt Graz möchte ich hiermit mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen", so der Musiker.





Am Dienstagvormittag eröffnete ein 21-jähriger Österreicher in einer Schule in Graz das Feuer. Er tötete mindestens zehn Menschen. Der Täter soll früher selbst auf diese Schule gegangen sein, schloss diese allerdings nicht ab. Erst Informationen zufolge soll er die sechste Schulstufe nicht geschafft haben.

Zuletzt war der Amokläufer beim AMS gemeldet und besuchte einen Kurs. Für seine Eltern soll er einen Abschiedsbrief und ein Video hinterlassen haben.