Graz trauert um die ermordete Influencerin Stefanie

Graz trauert: Bestätigter Tod von Stefanie P. erschüttert die Stadt. Die Anteilnahme ist groß.

Am Samstagabend, dem 29. November 2025, erreichte Österreich eine Nachricht, die viele Menschen innehalten ließ.

Die vermisste 32-jährige Stefanie P. ist tot. Nach Tagen der Ungewissheit, nun der Schock: Die junge Influencerin wurde tot in einem Waldstück in Slowenien aufgefunden - ermordet, mutmaßlich von ihrem Ex-Freund.

Gefühl tiefer Erschütterung

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tathergang laufen weiter. Zurück bleibt ein Gefühl tiefer Erschütterung in Graz - einer Stadt, die in den vergangenen Tagen zusammenrückte und nun gemeinsam trauert.

© instagram

Anteilnahme im Netz

In den sozialen Medien zeigte sich schnell, wie groß die Anteilnahme ist. „Ruhe in Frieden, liebe Stefi. Wir tragen dich in unseren Herzen weiter“, schrieb ein Nutzer – ein Satz, der vielfach geteilt wurde und für viele die Stimmung der Stadt widerspiegelt.

Fassungslosigkeit und Entsetzen

Ein anderer formulierte: „Ein Moment der Stille legt sich über Graz. Die Bestätigung über deinen Tod trifft uns [...] ins Mark. Zurück bleiben Fassungslosigkeit, Trauer und viele offene Fragen"

Auch der Influencer Satansbraten meldete sich zu Wort und postete schlicht: „Ruhe in Frieden.“

Missy May schrieb auf Facebook:

Österreich und Graz stehen unter Schock.