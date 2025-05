Grazer Münzgrabenstraße: Großsanierung startet Mitte Mai

Eine der wichtigsten Verkehrsachsen von Graz wird ab Mitte Mai für mehrere Monate saniert. Autofahrer müssen sich auf Sperren und Umleitungen einstellen, Radfahrer dürfen sich auf Verbesserungen freuen.

Von Mitte Mai bis September wird die Münzgrabenstraße in Graz umfassend saniert. Neben neuer Fahrbahn werden auch Wasser-, Strom- und Telekomleitungen erneuert.

Ab 19. Mai wird stadteinwärts zwischen Fröhlichgasse und Moserhofgasse gesperrt, später auch zwischen Sandgasse und Moserhofgasse. Der Verkehr wird über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße umgeleitet. Für Radfahrer entstehen neue Mehrzweckstreifen und ein Lückenschluss im Radwegenetz. Parkplätze werden reduziert, dafür gibt es neue Lade- und Behindertenstellplätze.

