Quereinsteiger zieht es als Hirten auf die Alm

Trotz harter Arbeit entdecken immer mehr Menschen das Hirtendasein für sich – auch ohne landwirtschaftlichen Hintergrund. Das zeigen die steigenden Teilnehmerzahlen bei Kursen wie am Litzlhof in Kärnten.

Immer mehr Menschen wagen den Schritt auf die Alm. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Hirten in Österreich von 544 auf 716 gestiegen.

Auch Quereinsteiger sind willkommen, wie ein aktueller Grundkurs in Litzlhof zeigt. Dort lernen Teilnehmer alles Wichtige für den Sommer auf der Alm – vom Umgang mit dem Vieh bis zum Zäunen. Hirten werden dringend gebraucht.

