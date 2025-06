Istanbul wird ab sofort dreimal aus Graz angeflogen

Die in der Steiermark lebende türkische Community hat damit jetzt einen direkten Weg nach Hause.

Graz. Am Grazer Flughafen ist am Dienstag die neue Flugverbindung zwischen Graz und Istanbul feierlich eröffnet worden. Pegasus Airlines verbindet die Murstadt mit der Metropole am Bosporus dreimal pro Woche. Dienstas startet die Maschine ab Graz um 11 Uhr, am Freitag um 11.10 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Flugdauer beträgt rund zwei Stunden und 15 Minuten. Es gibt eine Zeitdifferenz: Beim Flug in die Türkei „verliert“ man eine Stunde, beim Rückflug „gewinnt“ man eine Stunde.