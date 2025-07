Koralmbahn: Sonderbriefmarke zur Eröffnung

Sonderpostamt öffnet nur für vier Stunden.

Stmk. Die Koralmbahn wird am 14. Dezember in Betrieb genommen und wird die schnellste Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt sein. Sie ist eines der bedeutendsten Eisenbahninfrastrukturprojekte Europas. Aus diesem Anlass widmet die Österreichische Post das diesjährige Exemplar der beliebten Briefmarkenserie „Eisenbahnen“ der Koralmbahn.

Die Briefmarke zeigt eine Visualisierung des Koralmtunnels mit einem ÖBB-Railjet der Reihe 1116, der gerade aus dem Tunnelportal im Lavanttal fährt. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 1,20 Euro (Tarif: Brief International Economy S) und erscheint in einer Auflage von 170.000 Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

Ein eigenes Sonderpostamt samt Sonderstempel wird am Freitag, 18. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Koralmbahn-Ausstellung am Grazer Hauptbahnhof eingerichtet. Die ÖBB lädt alle Interessierten herzlich ein, in diesem Rahmen die neue Briefmarke zu entdecken.

Jahrhundertprojekt Koralmbahn

130 Kilometer neue Strecke, rund 50 Tunnelkilometer, über 100 Brücken sowie 23 moderne Bahnhöfe und Haltestellen: Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ist Teil der neuen Südstrecke und eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. Ihr Herzstück ist der 33 Kilometer lange Koralmtunnel. Nach der Inbetriebnahme am 14.12.2025 verkürzt sich die schnellste mögliche Verbindung zwischen den Landeshauptstädten auf nur 45 Minuten.