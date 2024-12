„Last Christmas“ von Wham! fünf Stunden durchgehend auf Weihnachtsmarkt

Entweder man liebt es oder man hasst es.

„Last Christmas“ von Wham! ist die größte Weihnachtsschnulze aller Zeiten. Zum 40-jährigen Geburtstag des Hits spielt der Prato-Adventsmarkt in Graz den Ohrwurm geschlagene fünf Stunden in Dauerschleife. Der Song wird am Sonntag (8. Dezember) exakt 65 Mal in Folge abgespielt. Warum soll man sich das antun? Der Veranstalter lockt mit einem hohen „Schmerzensgeld“.

"Unter allen Gästen wird noch am selben Abend ein Preis von 1000 Euro „Schmerzensgeld“ in bar verlost. Je früher man kommt und damit auch länger der Weihnachts-Schnulze ausgeliefert ist, desto höher sind die Chancen auf den Gewinn.Wir verteilen ab 17 Uhr stündlich bis 20 Uhr Lose", wirbt der Veranstalter auf Instagram.