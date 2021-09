Mann griff in Südsteiermark Ehefrau und Polizisten an

54-Jähriger wurde in Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Ein 54 Jahre alter Mann hat in Wagna im südsteirischen Bezirk Leibnitz am Dienstagabend seine Ehefrau angegriffen und mit dem Umbringen bedroht. Herbeigerufene Polizisten wiesen den Mann erst weg, doch der Betrunkene blieb einfach im Haus. Als er renitent wurde, wurde er festgenommen. Bereits am Nachmittag hatte der Mann einen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten verursacht, worauf ihm der Führerschein abgenommen wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei war bereits gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Unweit seiner Wohnung war der 54-Jährige mit seinem Auto gegen einen Mopedlenker geprallt, der leicht verletzt wurde. Nach einem positiven Alkotest nahmen die Beamten dem Mann den Führerschein ab.

Rund eineinhalb Stunden später wurden die Uniformierten erneut gerufen. Der 54-Jährige hatte zu Hause offenbar mit seiner Frau und der gemeinsamen volljährigen Tochter gestritten. Dabei attackierte er seine Ehefrau und bedrohte sie mit dem Tod. Zeugen holten die Polizei, die dem Betrunkenen gegenüber ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprachen. Mehrfache Aufforderungen, das Haus zu verlassen, negierte er, verhielt sich unkooperativ und renitent und weigerte sich beharrlich, das Mehrparteienhaus zu verlassen.

Als die Beamten den Mann am Arm erfassten, um ihn nach draußen zu bringen, setzte er sich heftig zur Wehr. Bei der Festnahme mussten mehrere Beamten mithelfen, um ihn mittels Körperkraft zu Boden zu bringen und ihm Handschellen anzulegen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des 54-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.