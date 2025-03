Mopedfahrer (15) stürzte in Bach

Der Teenie kam mit seinem Fahrzeug plötzlich von der Straße ab.

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war am Mittwochabend um 19.10 Uhr mit seinem Moped auf der Rechberg Straße (B64) durch die Weizklamm in Fahrtrichtung Weiz unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte er mit seiner Maschine ins Schleudern gekommen sein, rutschte mitsamt Moped unter der Leitplanke durch und stürzte ca. fünf Meter in den dort verlaufenden Weizbach.

© Steirische Wasser-Rettung Bezirksstelle Weiz

Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule

Ein nachkommender Fahrzeuglenker wurde auf das Licht im Bach aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Der 15-Jährige war ansprechbar und klagte über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Die Feuerwehr Weiz mit vier Einsatzwagen rettete den Jugendlichen mittels Kran aus dem Wasser und übergab ihn zur Erstversorgung an die Rettungskräfte.

Der junge Verletzte wurde für weitere Untersuchungen ins LKH Graz gebracht. Das Moped wurde durch die Feuerwehr geborgen. Die B64 war in diesem Bereich für etwa eine Stunde komplett gesperrt.