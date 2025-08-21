Mordalarm in der Steiermark: 61-Jährige tot in Haus aufgefunden

Weil sie nicht zur Arbeit erschienen war, alarmierten ihre besorgten Kollegen die Polizei. Tatsächlich wurde In Leoben in einem Einfamilienhaus die Leiche der 61-Jährigen aufgefunden. Ein Verdächtiger, ihr Lebensgefährte, wurde noch am Tatort festgenommen.

Arbeitskollegen hatten heute, Donnerstag, am späten Vormittag Alarm geschlagen, als die 61-jährige Steirerin nicht erschienen war. Sie soll eine zuverlässige Mitarbeiterin in einer Firma gewesen sein, deshalb hätten sich die Mitarbeiter Sorgen gemacht, weil sie sich nicht gemeldet hatte. Die Polizei konnte nur noch den Leichnam der Frau in ihrem Wohnhaus auf der Vordernbergerstrasse in Leoben-Donawitz am Boden liegend vorfinden. Ein Notarzt bestätigte den Tod der wahrscheinlich erstochenen Frau. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Das altrosa gestrichene Einfamilienhaus liegt gleich neben einer Moschee und nur einen Katzensprung vom Industriegelände der Voestalpine entfernt. Die Polizisten, die alarmiert wurden, entdeckten bereits im Innenhof ein blutverschmiertes Messer, die mutmaßliche Tatwaffe. Bei der toten Frau war noch ihr Lebensgefährte. Der 64-Jährige wurde aufgrund dringenden Tatverdachts auf der Stelle festgenommen. Er muss erst einvernommen werden. Die genauen Hintergründe der brutalen Gewalttat sich aktuell noch unklar.

