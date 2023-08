Nach Tritt vom 10-M Brett: Bademeister gekündigt

Große Aufregung um den Bademeister, der einen jungen Mann vom 10-Meter Turm in einem Bad gestoßen hatte. Der steirische Bademeister wurde nun entlassen.

Der Fall zog weiter Kreise. Ein Bademeister verpasste einem jungen Mann in der vergangenen Woche einen Tritt und stieß ihn so vom 10-M Brett. Laut einigen Postings auf Facebook stand der junge Mann ganz oben am Turm und traute sich nicht, hinunterzuspringen. Zwei Bademeister hätten ihn aufgefordert, den Bereich zu verlassen – also zu hüpfen oder wieder herunterzuklettern. Als er keines von beidem tat, soll ihm einer der Badewärter einen brutalen Kick-off mit dem Fuß verpasst haben.

Mann blieb unverletzt

Andere Besucher wiederum meinen gesehen zu haben, dass der Bursche provoziert und seinen Spaß dabei gehabt haben soll – was insofern anzuzweifeln ist, als sich der Bursche in weiterer Folge des Sturzes die Nase zuhält – was eher bei ungeübten oder ängstlichen Turmspringern der Fall ist.

Die Aufregung war groß Nach intensiven Verhandlungen zwischen ihm und der Geschäftsführung der Steyrer Stadtbetriebe wurde beschlossen, das Dienstverhältnis zu beenden. Die Pressestelle der Stadt Steyr betonte, dass der Bademeister Einsicht zeigte und die Kündigung einvernehmlich geschah. Der Mann blieb bei dem Sturz unverletzt, für den Mann hat es aber nun ernste Folgen, er ist nun seinen Job los.