Nächtigungsrekord: Bettenzuwachs drückt die Preise

Die Geschäftsreisenden bleiben weiter aus.

Graz. Im ersten Halbjahr gab es mit 780.000 Nächtigungen einen Nächtigungsrekord in Graz - das ist ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alleine im Juli gab es mit 165.000 Nächtigungen ein Plus von 8,3 Prozent zum Vorjahresmonat.

Heuer gibt es um fast 15 Prozent mehr Gästebetten, insgesamt sind es 10.000. Dazu kommen noch rund 2.000 Betten, die auf AirBnB angeboten werden. Für die Grazer Touristiker bedeute dieses Betten-Überangebot einen enormen wirtschaftlichen Druck: „Mehr Angebot am Markt und nicht entsprechend gesteigerte Nachfrage drückt einfach auf den Preis und das ist einfach eine Herausforderung“, so Graz-Tourismus Geschäftsführer Hardt-Stremayr im ORF-Interview.

Philipp Florian, Hotelchef des Parkhotel in Graz: „Wir hatten es im ersten Quartal noch nie so herausfordernd wie jetzt. Durch den massiven Bettenzuwachs bleibt für den Einzelnen einfach weniger übrig.“

Zuletzt seien in Graz vor allem die klassischen Geschäftsreisenden ausgeblieben.