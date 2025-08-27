Radfahrer trat Innsbrucker Polizist gegen Oberkörper

42-Jähriger flüchtete vor Exekutive - ein Passant stellte sich in den Weg.

Tirol. Ein 42-jähriger Radfahrer ist Dienstagabend in Innsbruck vor der Polizei geflüchtet, hat sich schließlich mit Gewalt gegen die Festnahme gewehrt und dabei einen Polizisten verletzt. Die Beamten hatten den Mann beim Marktgraben nach einer Gefährdung von Fußgängern bei einem Schutzweg anhalten wollen. Der Argentinier ergriff die Flucht. Ein Passant stellte sich ihm in den Weg. Schließlich schlug und trat der Mann gegen einen Polizisten. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der 42-Jährige hatte auch versucht, dem Polizisten ins Gesicht zu schlagen, hieß es. Getroffen wurde dieser schließlich im Brust- und Bauchbereich. Schlussendlich seien mehrere Streifen nötig gewesen, um den rabiaten Radlenker vorübergehend festzunehmen.