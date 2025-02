Österreicher (59) verprügelte und würgte Freundin: Nach Flucht gefasst

Der Österreicher hatte auf seine Freundin eingeschlagen und sie gewürgt.

Der 59-jährige Grazer wurde wegen Verdachtes des versuchten Mordes festgenommen. Der Mann soll am Wochenende seine Lebensgefährtin (35) in der gemeinsamen Wohnung in Graz auf brutalste Weise angegriffen und schwer verletzt haben. Dabei soll er heftig auf die Slowenin eingeschlagen und sie schwer verletzt haben.

Tatverdächtige war geflohen

Das Opfer ging am Sonntagnachmittag zur Polizei und meldete den heftigen Vorfall. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des Österreichers an. Doch von dem Tatverdächtigen fehlte vorerst jede Spur, da er das Weite gesucht hatte.

Erst nach einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit mit den Behörden in Oberösterreich wurde der Grazer im Bezirk Liezen ausgeforscht. Bei der anschließenden Befragung war er zum Teil geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.