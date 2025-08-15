Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
MotoGP Spielberg Camping
© GEPA

MotoGP-Wochenende

Party-Gas mit Freibier in Spielberg

15.08.25, 13:29
Teilen

Auf dem Campingplatz geht die wahre Party ab. 

Spielberg. Die MotoGP gastiert noch bis Sonntag, 17. August, in Spielberg. Auch beim Feiern wird Gas gegeben. Am Camping-Areal wird besonders im Race-Corner "Party Park" (Camping Gelb) und beim Burg-Party-Corner (Camping Blue) gefeiert. In unmittelbarer Nähe des Red Bull Rings befindet sich auch die Burg Spielberg. Dort wird am 15. und 16. August ab 18 Uhr gefeiert. Ebenfalls in Spielberg befindet sich das Coconut. Die neurenovierte Location bietet heuer nun noch mehr Platz zum Feiern.

Im Ortsteil Flatschach lockt der Party-Stadl mit Freibier. Am Freitag (16.30 - 17 Uhr) und am Samstag (16.30 - 17 Uhr) gibt es gratis Bier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden