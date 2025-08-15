Party-Gas mit Freibier in Spielberg

Auf dem Campingplatz geht die wahre Party ab.

Spielberg. Die MotoGP gastiert noch bis Sonntag, 17. August, in Spielberg. Auch beim Feiern wird Gas gegeben. Am Camping-Areal wird besonders im Race-Corner "Party Park" (Camping Gelb) und beim Burg-Party-Corner (Camping Blue) gefeiert. In unmittelbarer Nähe des Red Bull Rings befindet sich auch die Burg Spielberg. Dort wird am 15. und 16. August ab 18 Uhr gefeiert. Ebenfalls in Spielberg befindet sich das Coconut. Die neurenovierte Location bietet heuer nun noch mehr Platz zum Feiern.

Im Ortsteil Flatschach lockt der Party-Stadl mit Freibier. Am Freitag (16.30 - 17 Uhr) und am Samstag (16.30 - 17 Uhr) gibt es gratis Bier.