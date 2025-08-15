Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
welpe

Ohne Wasser & Futter

Frau sperrte Welpen in eisiger Kälte auf Balkon aus

15.08.25, 11:27 | Aktualisiert: 15.08.25, 13:16
Teilen

Diese Story könnte Tierliebhabern das Herz brechen: Eine 19-Jährige hat im Winter ihren Welpen in der eisigenKälte auf ihrem Balkon ausgesperrt und alleine zurückgelassen. 

Schweiz. Nachbarn beobachteten das tragische Szenario: Demnach befanden sich auf dem Balkon weder Wassernapf noch Futter, stattdessen gefährliche Gegenstände wie Tschickstummel und Plastikteile - die der neugierige Vierbeiner verschluckte.

Welpe bellte stundenlang

Da weder sie noch ihr Partner zu Hause waren, vereinbarte das Paar, den Welpen in der Zeit auszusperren - insgesamt 1,5 Stunden verbrachte der Welpe allein auf dem Balkon. Die Nachbarn wurden durch sein Bellen aufmerksam und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Diese retteten das Hundebaby - das direkt zwei Wassernäpfe austrank.

Diese Konsequenz droht 

Ob er ihr abgenommen wurde, ist nicht bekannt. Die 19-Jährige wurde angezeigt und muss eine Strafe in Höhe von 1250 Franken zahlen - umgerechnet ca. 1327 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden