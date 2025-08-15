Frau sperrte Welpen in eisiger Kälte auf Balkon aus

Diese Story könnte Tierliebhabern das Herz brechen: Eine 19-Jährige hat im Winter ihren Welpen in der eisigenKälte auf ihrem Balkon ausgesperrt und alleine zurückgelassen.

Schweiz. Nachbarn beobachteten das tragische Szenario: Demnach befanden sich auf dem Balkon weder Wassernapf noch Futter, stattdessen gefährliche Gegenstände wie Tschickstummel und Plastikteile - die der neugierige Vierbeiner verschluckte.

Welpe bellte stundenlang

Da weder sie noch ihr Partner zu Hause waren, vereinbarte das Paar, den Welpen in der Zeit auszusperren - insgesamt 1,5 Stunden verbrachte der Welpe allein auf dem Balkon. Die Nachbarn wurden durch sein Bellen aufmerksam und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Diese retteten das Hundebaby - das direkt zwei Wassernäpfe austrank.

Diese Konsequenz droht

Ob er ihr abgenommen wurde, ist nicht bekannt. Die 19-Jährige wurde angezeigt und muss eine Strafe in Höhe von 1250 Franken zahlen - umgerechnet ca. 1327 Euro.