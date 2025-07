Preisgekrönte Powerfrau: Lena Holzinger rockt die Papierbranche

Papiertechnikerin Lena Holzinger (20) gewinnt bei der Branchenkonferenz den „Rising Star“-Award.

Graz. Starke Frauen in der Papierbranche: Bei der Paper & Biorefinery Conference in Graz wurde Lena Holzinger, 20-jährige Papiertechnikerin bei Smurfit Westrock Nettingsdorf, mit dem „Women4PaperIndustry Award“ in der Kategorie „Rising Star“ ausgezeichnet. Holzinger überzeugte bei der Lehrabschlussprüfung als Beste ihres Jahrgangs – mit Know-how und Leidenschaft.

Am Standort Nettingsdorf werden derzeit rund 15 Lehrlinge ausgebildet, darunter zunehmend Mädchen. CEO Günter Hochrathner betont: „Lena ist ein Paradebeispiel für Frauenpower in der Papierindustrie.“ Holzinger selbst möchte mit ihrer Auszeichnung auch andere junge Frauen für technische Berufe begeistern.