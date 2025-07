Schrammel-Legende Roland Neuwirth eröffnet Festival in Litschau

Für das 19. Schrammel.Klang.Festival vom 4.bis 13. Juli in Litschau rund um den Herrensee hat Festivalgründer Zeno Stanek wieder eine Reihe an herausragenden Musikgruppen gewinnen können.

Eröffnet wird das Festival und damit das erste Wochenende von Schrammel-Legende Roland Neuwirth zusammen mit dem radio.string.quartet rund um Sophie Abraham im Herrenseetheater. Gefolgt vom

bayrischen Liederschreiber und Akkordeonist, Maxi Pongratz. Im Anschluss wird der Dokumentarfilm "Den Tönen Leben schenken“ in Memoriam Walther Soyka, Martina Rittmannsberger u.v.a. gezeigt.

Am Samstag startet die Matinee mit Wiener Chansons von Fräulein Blauboad, spannt sich über den Schrammel.Pfad und beschließt den ersten Festivaltag mit mehreren Konzerten auf der

großen Bühne des Herrenseetheaters: Der Nino aus Wien & die AusWienBand wird zu hören sein, ebenso Skero & Die Müßig Gang. Abschließend ab ca. 23.30 Uhr steht das Nachtkonzert mit The Flying

Schnörtzenbrekkers ganz im Zeichen von 500 Jahre Ivica Strauss.

Am Sonntag dampft bereits traditionell der Schrammel.Express von Gmünd nach Litschau, inklusive Musik von Zweierg’spann und Hannah Rehrl während der abwechslungsreichen Fahrt und

markiert mit seiner Ankunft den Start der Matinee am Kulturbahnhof – heuer mit einem Tribute to Hans Schrammel. Beschlossen wird das erste Wochenende nach zahlreichen 40-Minuten-Konzerten im Rahmen des Schrammel.Pfads um den Herrensee von Ausnahmegitarristen Harri Stojka mit Acoustic Drive Trio.

2. Festival-Wochenende

Weltmusik-Band Großmütterchen Hatz & Löbe alias Nachwuchstalent Florian Pichlbauer eröffnet das zweite Festival-Wochenende (11. – 13. Juli). Im Anschluss folgt das einiges an Tanzvibes

versprechende Schrammel.Clubbing von Musikerfamilie Maria und Helmut Stippich. 25 Jahre Bühnenjubiläum von Birgit Denk wird doppelt gefeiert: mit der Samstagsmatinee "Allgesang" unter

Einbindung des Publikums und dem Abendkonzert im Herrenseetheater.

Großes Abschlusskonzert am 13.7. von den Neuen Wiener Concert Schrammeln mit Ernst Molden und Tini Kainrath. © Stephan Mussil

Anschließend Neues von und mit Katharina Hohenberger, die mit Wiener Brut auf die Rapperin Yasmo trifft. Etwas andächtiger wird es am Sonntag, den 13.Juli, mit der Schrammelmesse von Stefan Vetter mit der Cremser Selection und dem Waldviertler Schrammelchor. Das große Abschlusskonzert am 13. Juli gehört den Neuen Wiener Concert Schrammeln mit Ernst Molden und Tini Kainrath, die ihre Zusammenarbeit ausweiten, vertiefen und einen einzigarten wienerischen Klang erzeugen.

In Memoriam Walther Soyka

Das Schrammel.Klang.Festival und besonders ein Konzert am ersten Wochenende werden im Zeichen des im März verstorbenen "Großmeisters der Knöpferlharmonika" Walther Soyka stehen. Karl Stirner, Zitherspieler und Duo-Partner von Soyka, wird mit Helmut Stippich im Herrenseetheater auftreten. Stippich übernimmt den Part im Rahmen der Schrammel.Klang.Workshops und die musikalischen Programmpunkte am Schrammel.Pfad mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln (NWCS), wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Das Abschlusskonzert - NWCS mit Ernst Molden und Tini Kainrath - wurde mit der Wiener-Knöpferlharmonika-Spielerin Marie-Theres Stickler besetzt.