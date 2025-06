Rumäne (49) wirft Fleischermesser auf Ehefrau - Klinge bleibt in Brust stecken

Ein 49-Jähriger hat seine Ehefrau im Verlauf eines Streites mit einem Messer schwer verletzt. Der Rumäne wurde festgenommen.

Graz. Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in einem Speiselokal in der Puchstraße in Graz abgespielt: In der Küche brach ein Streit zwischen einem Ehepaar aus, welches dort angestellt ist. Plötzlich nahm der 51-jährige Rumäne ein Fleischermesser und warf es nach seiner Frau. Die Klinge blieb 5 Zentimeter im Oberkörper der 51-Jährigen stecken. Andere Mitarbeiter hörten die Schreie und verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Festnahme. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert und notoperiert. Laut Auskunft der Ärzte ist der Zustand der 51-Jährigen stabil.

Der 49-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Es ist davon auszugehen, dass er in eine Justizanstalt eingeliefert wird. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen übernommen.