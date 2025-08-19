Schubhäftling aus Krankenhaus geflohen

Seither fehlt vom 26-Jährigen jede Spur.

Steiermark. Am Freitagabend ist in Leoben ein 26-jähriger Schubhäftling aus Somalia während einer ärztlichen Untersuchung im LKH Hochsteiermark geflüchtet, wie "ORF Steiermark" berichtet. Der Mann hatte zuvor über starke Bauchschmerzen geklagt und war deshalb ins Krankenhaus gebracht worden.

Schubhäftling nutzt Toiletten-Pause für Ausbruch

Als ein Arzt ihn untersuchen wollte, gab der Häftling an, dringend die Toilette aufsuchen zu müssen. Auf dem Weg dorthin konnte er sich von den Wachebeamten losreißen und durch eine offene Tür entkommen. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, verloren jedoch seine Spur, als er über die Gleise in Richtung Bahnhof lief.

Daraufhin leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein. Mehrere Streifen sowie eine Drohne kamen zum Einsatz. Wegen der Suche wurde die Südbahnstrecke für etwa 30 Minuten gesperrt. Bislang fehlt von dem 26-Jährigen jede Spur.